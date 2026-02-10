В Китае оценили ответ России на санкции Японии

Ответ России на санкции Японии обеспечил серьезные проблемы Токио, страна столкнулась с большими убытками.

Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

«Кремль нанес ряд ответных мер (в отношении Японии — прим. ред.), и они сработали <...> блестяще», — говорится в статье.

Суть санкций России заключается в том, что японским рыбакам закрыли доступ к водам рядом с Курильскими островами. Кроме того, были ужесточены проверки судов островного государства. Это привело к крупным убыткам для рыболовецких компаний, расположенных в Хоккайдо, продолжили авторы публикации.

В сентябре 2025 года власти Японии расширили санкции против 48 российских компаний и 14 граждан. В список попал стерлитамакский оборонный завод «Авангард» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Ограничения касаются операций с капиталом и платежей.

Москва в ответ на санкции Токио закрыла въезд в страну для 30 граждан Японии. Среди них — представитель МИД Японии Тосихиро Китамура и 17 сотрудников СМИ. В Москве предупредили, что путь для возобновления диалога откроется только после отказа Японии от антироссийского курса.

В январе стало известно, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити и премьер Италии Джорджа Мелони в ходе прошедшей в Токио встречи договорились продолжить санкционное давление на Россию и поддержку Украины.