Активное наращивание Кубой закупок сырой нефти из Мексики после прекращения импорта из Венесуэлы помогло латиноамериканской стране отсрочить примерно на месяц топливный коллапс. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Однако в дальнейшем резервов топлива не хватит для удовлетворения стабильно высокого спроса на внутреннем рынке, предупреждают эксперты. Блокада со стороны США привела к полному прекращению поставок из Венесуэлы и Мексики. Именно эти страны до недавнего времени обеспечивали подавляющую часть (80 процентов) нефтяных потоков на остров.

После угрозы главы Белого дома Дональда Трампа повысить импортные пошлины на мексиканские товары президент республики Клаудия Шейнбаум объявила о приостановке поставок сырья на Кубу. В итоге в январе, согласно данным Kpler, островное государство впервые за последние десять лет полностью прекратило импорт нефти. Проблем Кубе добавляет усиление контроля со стороны США за передвижением судов российского теневого флота.

На автозаправочных станциях в столице Кубы — Гаване — уже сейчас наблюдаются многочасовые очереди. Из-за нехватки авиационного топлива местные власти запретили авиакомпаниям заправляться на острове в течение следующего месяца. Серьезные проблемы также затронули два крупных пляжных курорта, их закрыли на фоне дефицита бензина.

«Санкционное давление США подрывает кубинскую экономику», — заключается в материале.

Аналитики газеты The New York Times (NYT) ранее спрогнозировали падение коммунистического режима на Кубе в 2026 году спустя 67 лет после революции на острове. Прекращение импорта нефти, полагают аналитики, в скором времени парализует местную экономику.