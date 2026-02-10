Занятость россиян в возрасте 30–49 лет достигла предела

Занятость россиян в возрасте 30–49 лет превысила 90% и достигла предела.

Потенциал вовлечения этой возрастной группы в экономику почти исчерпан. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков, передает ТАСС.

По его словам, люди 30–39 и 40–49 лет считаются наиболее производительными. За последние три года в экономику дополнительно вовлечено более 2 млн человек, в основном, из этих возрастных групп. При этом с учетом демографических волн численность россиян в возрасте 30–49 лет будет снижаться. В таких условиях основным резервом для рынка труда становится молодежь от 18 до 27 лет, отметил министр.