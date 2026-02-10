«Время пришло»: союзник РФ заявил об ускоренной валютной экспансии

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул важность превращения юаня в глобальную резервную валюту. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, для этого необходимы мощный центральный банк, конкурентоспособные финансовые учреждения и международные финансовые центры. Хотя юань уже включен в корзину резервных валют Международного валютного фонда, его роль в мировых резервах пока остается скромной — менее двух процентов. Аналитики UBS предполагают, что к 2030 году этот показатель может вырасти до десяти процентов.

В материале говорится, что юаню препятствуют такие факторы, как ограниченная конвертируемость, контроль за движением капитала и слабая ликвидность государственного долга. Для укрепления позиций юаня необходимо провести либерализацию капитальных потоков, открыть доступ для иностранных инвесторов и внедрить гибкий валютный курс.

По мнению экспертов, доля юаня в международных резервах может увеличиться до пяти-семи процентов, а в случае ускоренной либерализации — до восьми-десяти процентов.

Доллар утратил свои позиции в мировых резервах, сократив долю с 59 до 40 процентов. Его присутствие в международной торговле через систему SWIFT уменьшилось до 79,53 процента, что стало рекордно низким показателем. В азиатских странах и государствах БРИКС доля торговых операций в национальных валютах выросла до 65 процентов, из которых на юань приходится 50 процентов.

К 2025 году объем торговли в рамках БРИКС достиг триллиона долларов, а их совокупная доля в глобальном ВВП приблизилась к 40%. В настоящее время ведется работа над созданием общей платежной системы BRICS Pay, что позволит отказаться от SWIFT и ускорить финансовые транзакции. Введение цифрового юаня в единую систему цифровых валют улучшит эффективность международных расчетов.