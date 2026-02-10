Греция и Мальта выступили против запрета на перевозку нефти России

Власти Греции и Мальты выразили скептицизм по поводу целесообразности введения Евросоюзом полного эмбарго на услуги по транспортировке российской нефти, включая страхование и фрахт.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, обсуждение состоялось на встрече послов ЕС.

По мнению дипломатов Греции и Мальты, решение о введении эмбарго на услуги по транспортировке российской нефти способно ударить по европейской судоходной отрасли и привести к скачку цен на энергоносители.

Также Афины и Валлетта потребовали уточнить детали других предложений, касающихся ограничений против зарубежных портов, принимающих российское сырьё, и правил продажи морских судов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС намерен ввести санкции против портов третьих стран в рамках нового пакета антироссийских ограничений.