«Неизвестный получатель» и отношения с США: раскрыт план Индии по отказу от нефти из РФ

Рост поставок российской нефти «неизвестному азиатскому покупателю» может свидетельствовать о том, что Индия продолжает закупать российское сырье, но через посредников. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает News.ru.

Как отметил специалист, официальная статистика экспорта давно не публикуется, однако исследовательские центры фиксируют две ключевые тенденции: прямое сокращение поставок в Индию и одновременный рост доли «неизвестного получателя» на азиатском рынке. Это и есть «наши поставки», считает Юшков.

По его словам, такой механизм позволяет скрыть происхождение нефти, что критически важно после введения санкций против крупнейших российских компаний. Кроме того, Индии, которая вскоре должна подписать торговое соглашение с США, сейчас невыгодно публично демонстрировать сотрудничество с Россией.

Он выразил уверенность в том, что Индия всеми силами будет показывать позитивные отношения с США. Однако, как уточнил специалист, на деле «российская нефть никуда не денется».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась полностью отказаться от импорта нефти из России. Соответствующее упоминание содержится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.