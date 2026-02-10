Россиян предупредили о подорожании товаров из Китая

В ближайшие несколько недель россияне могут столкнуться с подорожанием товаров, доставляемых из Китая. Об этом предупредил учредитель и гендиректор логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов. Его процитировала «Газета.Ru».

Одной из причин этого станет Новый год, который в Китае по восточному календарю будут праздновать с 17 февраля по 3 марта. Однако эффект международная торговля ощутит гораздо раньше. Во-первых, многие производители начинают отпускать по домам рабочих, жителей сельской глубинки, за неделю-две до официальных выходных. Во-вторых, китайские компании и их партнеры пытаются заранее выполнить контракты и успеть закончить отгрузки.

Следствием этого оказывается перегрузка морских, автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также рост тарифов перевозчиков. По словам эксперта, относительно ноября доставка одного контейнера дорожает на сумму от 500 до тысячи долларов. В норму логистические цепи приходят только к середине марта.

В России все это отражается на ассортименте и цене китайской продукции. Дорожают товары ежедневного спроса, электроника, автозапчасти, строительные инструменты. Особенно серьезно вырастает цена сравнительно недорогих, но объемных товаров.

Сильнее прочих от задержки поставок страдают пользователи маркетплейсов. Покупки с китайских площадок (или у китайских продавцов на российских площадках) идут дольше на 10-15, а то и на 20 дней.

Ранее Центральный банк России констатировал, что повышение в стране налога на добавленную стоимость с 20 до 22 процентов в начале 2026 года привело к росту потребительских цен. Это обстоятельство регулятор назвал тревожным сигналом.