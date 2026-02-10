В Раде рассказали, как будет формироваться бюджет Украины в 2026 году

$77.6592.01

Депутат Рады рассказал, как будет формироваться бюджет Украины в 2026 году

Украинский бюджет в 2026 году будет на 50% зависеть от иностранной помощи. Об этом депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил украинскому изданию «Телеграф».

По словам депутата, Киев самостоятельно не сможет покрыть даже военные расходы. В частности, в 2025 году украинским властям пришлось дважды увеличивать военные расходы бюджета, а в конце года Киев был вынужден запросить у партнеров €6 млрд.

«Мы были на 40% зависимы от партнеров, а в этом году, я думаю, что будем на все 50% зависимы», — поделился Горбенко.

Он добавил, что в январе бюджет Украины недополучил 8% доходов. Причиной в большинстве случаев стала остановка бизнеса из-за блэкаута.

7 февраля депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев говорил, что Украина находится на грани финансовой катастрофы из-за срыва программ Международного валютного фонда (МВФ).

По словам парламентария, всего Украина должна получить от МВФ $8,5 млрд долларов. Все другие средства привязаны к программе с фондом, отметил он.

Также он подчеркнул, что транша не будет, если условия программы не выполняются. Это может привести к прекращению социальных выплат уже в ближайшие месяцы, предупредил Гетманцев.