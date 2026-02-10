Заявление президента США Дональда Трампа о запрете Индии покупать российскую нефть и подписанное соглашение о свободной торговле с ЕС могут означать переориентацию индийской энергетической стратегии. Однако эксперты предполагают, что полного отказа может и не произойти, передает РИА Новости.

Ключевым моментом является то, что премьер-министр Нарендра Моди официально не подтвердил запрет. Это оставляет пространство для маневра, и, как отмечают аналитики, поставки могут продолжиться через схему с «неизвестным получателем» или посредников для обхода санкций.

На фоне политических решений меняется и образовательная парадигма. Индийские студенты, традиционно ехавшие в Россию изучать медицину, сегодня для освоения передовых нефтегазовых технологий все чаще выбирают вузы США, Канады и Австралии. Это создаёт риск разрыва связи между историческим российским технологическим влиянием в отрасли и подготовкой новых кадров.

В ответ Россия адаптирует свою «мягкую силу», делая ставку на передовое инженерное образование. Примером служит Санкт-Петербургский горный университет, который активно привлекает иностранных студентов, в том числе из Индии, предлагая современные инженерные программы, переподготовку и стажировки. Минобрнауки РФ переходит на шестилетние инженерные программы и продвигает Международный стандарт компетенций горного инженера под эгидой ЮНЕСКО, что повышает глобальное признание российских дипломов.

Таким образом, отказ от нефти может быть частью сложного торгово-политического баланса Нью-Дели, а борьба за влияние смещается в сферу образования и подготовки кадров, где у России еще сохраняются конкурентные преимущества, говорится в материале.