Toncoin подешевел на фоне слухов о замедлении Telegram в России

Курс связанной с Telegram криптовалюты Toncoin (TON) подешевел с начала 10 февраля 2026 года больше, чем на 2%. На это обратил внимание корреспондент «Газеты.Ru».

© Соцсети

Максимальная стоимость TON на криптобирже ByBit 10 февраля составляла $1,369, а минимальная – $1,3382. Разница курсов – примерно 2,25%. На момент написания заметки Toncoin торговался на отметке $1,3438.

Хотя данная волатильность является типичной для торгов в течение дня, редакция Telegram-канала «Банкста» предположила, что удешевление TON может быть связано с появлением слухов о замедлении мессенджера в России, которые появились в СМИ 10 февраля.

«Курс монеты Toncoin, которая связана с Telegram, снизился примерно на 1,5% после сообщений о замедлении мессенджера в России», – заявили в «Банкста».

Toncoin – это криптовалюта блокчейна TON (The Open Network), который изначально был создан братьями Дуровыми как проект Telegram Open Network в 2018 году. Позже из-за регуляторных разногласий с SEC (США) Telegram официально отошел от проекта. Несмотря на это, Telegram активно использует и продвигает Toncoin как основу для своей платежной и Web3-экосистемы внутри мессенджера.