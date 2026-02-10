Рынок коммерческой недвижимости остается наиболее ликвидным активом для инвесторов

По итогам 2025 года рынок коммерческой недвижимости по-прежнему остался наиболее ликвидным активом для инвесторов. Как и ожидали аналитики из консалтинговой компании CORE.XP - основными источниками инвестиций сохранились офисная и складская недвижимость — 40% и 23% соответственно. Помимо этого, прогнозируемый экспертами диапазон объема инвестиций в недвижимость в 700–800 млрд рублей трансформировался в фактическое значение 800 млрд – 1 трлн рублей.

12 февраля 2026 года на ежегодной конференции «Сила четырех» представители государства, банковского сектора, бизнеса и ведущие эксперты вновь соберутся, чтобы обсудить тренды и актуальные проблемы рынков жилой, индустриальной, офисной недвижимости, а также озвучат свои прогнозы на 2026 год. Это позволит построить более эффективные стратегии бизнеса и выбрать подходящие доходные сегменты, как для коммерческих, так и для частных инвесторов.

«В рамках конференции планируется не просто обозначить ключевые тренды и вызовы рынков недвижимости разных сегментов, но и дать экспертный взгляд на перспективы их развития. Наши эксперты не боятся смотреть в будущее и ведут открытый диалог с теми, кто хочет первым знать о трендах рынка и принимать решения на основе подтвержденных данных. «СИЛА ЧЕТЫРЕХ 2026» объединит четыре ведущие силы рынка недвижимости: государство, банки, бизнес и экспертов. В синергии они смогут дать наиболее объективный взгляд на рынок и ценную уникальную экспертизу», — прокомментировал Владимир Пинаев, генеральный директор CORE.XP.

Пленарную сессию посвятят общим стратегическим вопросам развития рынка недвижимости в разрезе политико-экономической ситуации в стране.

«Жилая недвижимость в новых реалиях рынка» станет площадкой для обсуждения таких тем, как программы КРТ, реновация и их влияние на город и рынок недвижимости, новые подходы к капитализации нераспроданных площадей, правильная концепция и обязательные атрибуты продукта в разрезе классов ЖК, стратегия реализации коммерческих площадей в новых жилых кварталах, а также «правильная» эксплуатация и её влияние на капитализацию жилья.

Актуальные вопросы развития рынка индустриальной недвижимости обсудят в рамках сессии «Индустриальная недвижимость в новом цикле рынка». Ведущие участники рынка представят свой взгляд на рынок Big Box складов, перспективы спроса на производственно-складскую недвижимость, Light Industrial и старт нового сегмента городской индустриальной недвижимости.

«Перезагрузка офисного рынка: от дефицита к росту». Что будет со спросом и балансом рынка офисов в Москве, удается ли успешно интегрировать офисы в жилые кварталы новых кластеров застройки, какова номинальная и реальная ставка аренды, вернется ли спекулятивное строительство, кто будет драйвить рынок в ближайшем будущем – ответы на эти и другие вопросы прозвучат на сессии.

«СИЛА ЧЕТЫРЕХ 2026» пройдёт 12 февраля 2026 года в Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк. Регистрация на конференцию и информация об условиях участия доступна на официальном сайте мероприятия.