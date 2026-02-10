Золоту спрогнозировали рекордное подорожание

К концу 2026 года биржевые цены на золото могут достичь очередного максимума и вплотную приблизиться к отметке в 6 тысяч долларов за тройскую унцию. Такой прогноз дал аналитик банка BNP Paribas Дэвид Уилсон, его слова приводит Bloomberg.

В среднесрочной перспективе котировки ключевого драгметалла продолжат расти на фоне сохранения геополитической напряженности, а также макроэкономических угроз в ряде стран, полагает эксперт. Спрос на золото, как традиционный защитный актив, будет увеличиваться. В этом плане серебро будет ему проигрывать.

«Серебро не обеспечивает такой же защиты от рисков», — резюмировал Уилсон.

Поддержанию спроса на золото поспособствует в том числе активные закупки драгметалла мировыми Центробанками, в особенности, регуляторами развивающихся стран вроде Польши, России и Китая. На этом фоне стоимость золота на американской бирже Comex закрепилась в районе 5 тысяч долларов за тройскую унцию.

Впрочем, важно понимать, что золото, как и серебро, является высоковолатильным активом. Котировки этих драгметаллов остро реагируют на любые изменения экономической и геополитической ситуации в мире. С учетом этого эксперты не исключают, что в 2026 году цены на золото будут чередовать периоды стремительного роста и не менее сильного падения. Подобная ситуация на фондовом рынке уже наблюдалась в начале февраля. Резкие колебания котировок, отметил аналитик Vantage Markets Хеби Чен, останутся «нормой в краткосрочной перспективе».