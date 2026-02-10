В России допустили длительное сохранение ключевой ставки

Банк России может оставить ключевую ставку на уровне 16 процентов не только в феврале, но и в марте, допустила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова в своем прогнозе.

Ближайшее заседание совета директоров Центробанка (ЦБ) РФ, согласно календарю его решений, состоится уже в пятницу, 13 февраля, последующие — 20 марта, 24 апреля и 19 июня.

С точки зрения эксперта, более длительное сохранение ставки нужно, чтобы регулятор оценил полный эффект от повышения НДС.

Орлова ожидает, что во втором квартале регулятор, вероятно, опустит до 14 процентов. Осторожность ЦБ в вопросе снижения показателя она связывает в том числе с ускорением инфляции, набравшей с начала года более 2,1 процента, а также динамикой кредитования и дефицитом федерального бюджета, достигшим за январь почти половины от официального плана на год.

От пятничного решения ЦБ эксперты в целом ожидают снижения ставки до 15,5 процента, или сохранения ее на текущем уровне, причем вероятность второго варианта считается более высокой.