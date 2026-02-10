Россиянам объяснили, почему одежда из натуральных тканей подорожала на 40%

Стоимость одежды из натуральных материалов выросла в России в среднем на 15–30%. Такое изменение цен связано с совокупностью нескольких причин. Об этом Life.ru рассказал экономист, социолог Дмитрий Алексеев.

© Газета.Ru

Специалист объяснил, что сильнее всего на рынок повлияли подорожание натурального сырья, такого как хлопок, лен и шерсть, а также рост логистических и производственных затрат, которые спровоцировала инфляция. Помимо этого, давление также происходит из-за изменения потребительского спроса и перехода большинства фабрик к экологичным технологиям, которые дороже традиционных.

Экономист добавил, что на рынок оказывают влияние и перебои с поставками материалов из стран-поставщиков.

«За последний год цены на одежду из натуральных тканей выросли в среднем на 15–30%, а в категориях премиум-класса — до 40%. Тенденция сохранится и в дальнейшем, если ситуация с сырьем не стабилизируется», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сегодня производители все чаще работают со смесовыми материалами, стремясь удержать цены и не потерять покупательский спрос.

Директор департамента аналитики Роскачества Василий Смирнов до этого отметил, что производители примерно 80% продуктов уменьшили размер своего товара, сохранив при этом прежнюю цену. По словам эксперта, причинами таких изменений стали подорожание ингредиентов, рост зарплат на производствах и другие обстоятельства.