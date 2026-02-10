Влияние «Честного знака» на рынок кофе оценили

После внедрения «Честного знака» серый импорт кофе уйдет в тень. Влияние системы контроля на российский кофейный рынок оценил директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии (РАНХиГС) Анатолий Тихонов, его цитирует газета «Известия».

Систему обязательной маркировки внедрят с 1 июня. На текущий момент к системе подключились более 800 производителей и импортеров, контролирующих свыше 80 процентов легального рынка. Прочая же продукция — серый импорт и фальсификат — рискует уйти в тень.

«Значительная часть этого товара, возможно десятки тысяч тонн, ринется в Telegram-каналы, на мелкие онлайн-площадки и в дворовые кофейни, где проверка кодов — последнее, о чем думает потребитель», — пояснил эксперт.

При этом на рынке остается уязвимым этап перефасовки и производства растворимого кофе. За счет подмены сырья фальсифицированными могут являться до нескольких тысяч тонн кофе в год.

Эксперт АСИ Ольга Епифанова предупредила, что на фоне внедрения маркировки к середине года в тень уйдет 10-15 процентов оборота. Однако эффект будет носить временный характер — ужесточением проверок в перспективе до года оборот на мелких площадках упадет в несколько раз, как уже было с другими категориями товаров.

В 2025 году крупнейшими поставщиками кофе в Россию стали Вьетнам, Бразилия и Индонезия. Импорт Вьетнама обошелся в 351,5 миллиона долларов, что в полтора раза больше, чем в тот же период годом ранее.