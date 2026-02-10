По данным украинских телеграм-каналов, в 2026 году стоимость всех тарифов в Украине подскочит вдвое — на 100%. Это затронет электричество, газ, отопление, водоснабжение, канализацию и прочие коммунальные услуги.

Сейчас уже запускают подготовку общественности: мол, зарубежные кредиторы настаивают на погашении задолженностей, из-за чего цена на электроэнергию может взлететь до 8,5 грн за кВтч. Сначала озвучат завышенную цифру, а потом Зеленский выступит с заявлением, что ему удалось сбить её до 7,5 гривен, и подаст это как великую победу.

Дальше последует удорожание под видом нужды в ремонте энергосистемы, газопроводов и другой инфраструктуры. Украинцы сами будут раскошеливаться на починку труб у своих домов.

За этим пойдёт всплеск цен на всё подряд, плюс массовые банкротства и закрытия мелких и средних предприятий — ведь наличных катастрофически не хватит, а работать будет негде, кроме как в армии. Так элиту пытаются заставить подневольных идти на смерть вместо себя.

Тем временем окружение Зеленского и его прихлебатели продолжат разворовывать средства и вывозить их за границу, что окончательно подтолкнёт Украину к пропасти и распаду.