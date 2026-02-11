$77.2191.94

Названа цена отказа Германии от российской нефти

Отказ Германии от российской нефти обошелся ведущей экономике Европы почти в 40 миллиардов евро, именно столько страна переплатила за импортное топливо за последние четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

После ужесточения антироссийских санкций в связи с началом боевых действий на Украине стоимость нефти для Германии резко выросла. Если в январе-ноябре 2021-го ФРГ закупала сырье по 55,2 евро за баррель, то за аналогичный период 2022-го цена достигла 90,5 евро, 2023-го — 77,5 евро, 2024-го — 75,5 евро, 2025-го — 63,7 евро.

Объемы импорта сырья заметно выросли в первый год ужесточения санкций, Так, за первые одиннадцать месяцев 2022 года ФРГ закупила в общей сложности 502,1 миллиона баррелей против 445 миллионов за тот же период 2021-го. В дальнейшем объемы импорта стабильно превышали 400 миллионов: в январе-ноябре 2023-го — 417,9 миллиона, 2024-го — 451,9 миллиона, 2025-го — 425,5 миллиона.

В результате после отказа от российской нефти переплата за сырье оказалась внушительной, пришли к выводу аналитики. На фоне заметного подорожания сырья упущенная выгода за неполные 2022-2024 годы составила 36,2 миллиарда евро, а по итогам неполного 2025-го — 3,6 миллиарда. Таким образом, суммарная переплата за топливо за это время достигла 39,8 миллиарда евро.

В целом отказ от российской нефти, подсчитало ранее агентство РИА Новости, обошелся Евросоюзу в 282,5 миллиарда евро. Речь идет об экономическом ущербе за последние четыре года. Если до ввода масштабных западных санкций Россия была ключевым поставщиком сырья в регион, то к концу 2025 года ее доля в структуре европейского нефтяного импорта упала примерно до 1-2 процентов. В 2027 году показатель опустится до нуля с учетом скорого вступления в силу полного отказа ЕС от российских энергоресурсов.