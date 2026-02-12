Свежие цифры Росстата по инфляции смягчили прогнозы по ключевой ставке ЦБ

Темпы роста потребительских цен на неделе с 3 по 9 февраля замедлились до 0,13% после высоких значений января и начала февраля, сообщил Росстат. Свежая статистика вышла накануне заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 13 февраля, и добавила позитива в прогнозы экспертов.

На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,24%. В том числе на плодоовощную продукцию - до 1,67%, на остальные продукты питания - до 0,1% в неделю. Вновь подорожали огурцы, морковь, картофель, помидоры и остальной "борщевой набор", но уже не так драматично, как дорожали в январе. В сегменте непродовольственных товаров повышение составило 0,09%, а в секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен снизились до околонулевых.

Цены в начале года из-за повышения налогов и сезонных факторов выросли сильнее, чем ожидалось, однако в феврале ситуация нормализуется, прокомментировал "Российской газете" данные Росстата главный экономист ВТБ Родион Латыпов.

"Вклад разовых факторов, включая повышение НДС, в январский прирост индекса потребительских цен мог достигать, по нашим оценкам, 1,7 процентного пункта. На последних отчетных неделях ценовое давление стабилизировалось, а влияние этих разовых факторов сошло на нет. Мы полагаем, что тенденция к снижению ценового давления в течение года сохранится под влиянием сдержанного совокупного спроса в экономике - как со стороны инвестиционной активности компаний, так и потребления граждан. Это, в свою очередь, дает пространство для аккуратного и последовательного снижения ключевой ставки", - сказал Латыпов.

Новые данные по инфляции говорят об отсутствии необходимости делать паузу в цикле снижения ставки, считает экономист Егор Сусин. Дискуссии о том, что такие паузы могут последовать в феврале и марте, активно велись в экспертном сообществе с декабря. Сама председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшего снижения ставки "в режиме автопилота" не будет, а потому паузы возможны. Все будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, а также инфляционных ожиданий и многих других факторов, сказала она.

Новые данные по инфляции говорят об отсутствии необходимости делать паузу в цикле снижения ставки

"Годовая инфляция в феврале двигается в сторону 6,2-6,3%. "Огуречная" история все еще в развитии (+5,2% к цене за неделю), но за периметром плодоовощей в принципе все достаточно неплохо. "Целевой" прирост цен в феврале 0,56% месяц к месяцу соответствует цели Банка России 4% (с сезонной корректировкой). Пока можно говорить о том, что мы идем именно в этом направлении по итогам месяца. Ценовая динамика после всплеска в начале года на повышении налогов указывает на достаточно быструю нормализацию цен", - аргументирует Егор Сусин.

При этом никакой однозначно полной картины по инфляции пока нет ни у рынка, ни у Центробанка, отметил экономист. "В лучшем случае она будет в марте, а то и в апреле, а текущие цифры достаточно волатильны. Но синхронное снижение кредитной активности в корпоративном секторе, деловой активности, ценовых ожиданий предприятий и импульс замедления инфляции столь консистентны, что говорят об отсутствии необходимости делать паузу в цикле снижения ставки", - пояснил свою точку зрения Сусин.

Неоднозначная ситуация с инфляцией привела к тому, что на рынке стали прогнозировать снижение ключевой ставки всего лишь на 0,25% годовых, хотя это стало бы беспрецедентно маленьким шагом в экономической истории России. К примеру, такое решение регулятора прогнозируют инвестиционный аналитик, основатель Finbazar Владислав Никонов и некоторые другие эксперты. Никонов указывает на риски нового ускорения инфляции и цель Центробанка - добиться устойчивого снижения инфляции до 4% в год, тогда как текущие темпы в годовом выражении превышают 6%.

Хотя вероятность снижения ставки на новых данных Росстата явно подросла, подавляющее большинство участников рынка все равно осторожно полагают, что Центробанк оставит ее на текущем уровне 16%. Во-первых, инфляционные ожидания населения в январе 2026 года не изменились и остались на высоком уровне 13,7%. Во-вторых, об устойчивости замедления инфляции говорить пока тоже преждевременно, отмечают аналитики.

Цель Центробанка - добиться устойчивого снижения инфляции до 4% в год

"Ценовые ожидания предприятий растут четвертый месяц подряд и в январе повысились до 30,1 пункта (то есть баллов индекса, отражающего баланс ответов предприятий, он может быть от -100 пунктов до 100 пунктов). Во многом это отражает усиление налоговой нагрузки и другие регуляторные изменения. По нашему мнению, со стороны ЦБ РФ вполне вероятна пауза в снижении ключевой ставки и возможен сигнал о том, что продолжение смягчения денежно-кредитной политики возможно только при устойчиво низких темпах инфляции на значительном временном горизонте", - комментирует директор центра стратегического анализа "Ингосстраха" Евгения Васильева.

Скорее всего, регулятор на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на текущем уровне, согласен с коллегами зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов. "Основная причина - высокие показатели инфляции в январе. Рост цен был прогнозируемым в начале года в связи с повышением НДС, индексацией тарифов на услуги ЖКХ, проезд и так далее, однако он оказался выше ожиданий. Действительно, высокими остаются инфляционные ожидания населения и бизнеса. Да, в феврале темпы инфляции начали замедляться. Это, безусловно, позитивный сигнал, который вселяет надежду, что регулятор сможет вернуться к плавному снижению ключевой ставки уже в марте. Но сейчас пауза может потребоваться для стабилизации цен и закрепления достигнутых результатов по инфляции", - заключил он.