Извлечь выгоду: чем для России обернется снижение добычи нефти в США

Снижение добычи нефти в США может ограничить возможности Вашингтона по введению новых санкций против России. По мнению эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, Москва сможет извлечь выгоду из частичного ослабления американских позиций на мировом рынке, передает News.ru.

Эксперт пояснил, что сокращение добычи сланцевой нефти в США логично приведет и к ограничениям в газовом секторе. Поскольку Штаты стали нетто-экспортером газа и активно вытесняют Россию с европейского рынка, уменьшение их объемов снизит глобальное предложение. Это, в свою очередь, ослабит американские аргументы, призывающие Европу к полному отказу от российского сырья и введению новых ограничений.

Юшков отметил, что текущая ситуация на рынке и внутри ОПЕК характеризуется переизбытком предложения, что затрудняет наращивание добычи без риска обвала цен. В этих условиях сокращение американской добычи создаст дополнительное пространство для маневра России, позволяя ей увеличивать объемы без провоцирования переизбытка и удешевления нефти.

По словам эксперта, частичный уход США с мирового рынка выгоден для РФ. Если снижение добычи будет значительным и быстрым, это может заставить Вашингтон корректировать свою внешнюю политику, в том числе на Ближнем Востоке, где ранее рост американской добычи позволял сокращать импорт и действовать более смело.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести санкции против портов третьих стран, подозреваемых в операциях с российской нефтью, включая грузинский терминал Кулеви и индонезийский порт Каримун.