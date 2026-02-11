Поставки в Испанию российского СПГ сократились

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию сократились в январе на 32,3%, РФ заняла третье место по объемам поставок этого топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagás, с которыми ознакомился ТАСС.

По ее информации, в первый месяц года королевство закупило у РФ эквивалент 4 375 ГВт·ч СПГ (12,7% от общего объема), что примерно на 32,3% меньше показателя за январь 2025 года (6 464 ГВт·ч). В результате РФ была третьим по объемам поставщиком этого топлива в королевство после США (44,4%) и Алжира (29,4%).

Ранее Enagás сообщала, что в прошлом году Испания приобрела 42 629 ГВт·ч российского СПГ по сравнению с 72 360 ГВт·ч в 2024 году. По итогам 2025 года Россия стала третьим по значимости поставщиком газа в королевство.