Президент РФ Владимир путин совершил нефтяной трюк, и Россия смогла адаптироваться к санкциям Запада и получать прежний доход от нефтяного сектора экономики. Об этом сообщили в немецком издании Merkur.

«Нефтяной трюк Путина: как Россия заработала 143 миллиарда долларов, несмотря на санкции», — пишет Merkur.

Там констатируют адаптацию российского нефтегазового экспорта к санкционным ограничениям, в результате которой доходы отрасли в 2024 году достигли уровня, сопоставимого с рекордным 2022 годом.

Согласно данным, приведенным в издании, нефтегазовые доходы России по итогам 2024 года выросли на 25% и достигли 143 миллиардов долларов . Этот показатель близок к рекордному 2022 году, когда на фоне резкого скачка цен на энергоносители доходы составили около 11,5 трлн рублей (эквивалент порядка 150-160 млрд долларов по средневзвешенному курсу).

Ключевым фактором роста стала переориентация экспортных потоков. После отказа европейских стран от российского топлива основные объемы нефти были перенаправлены в Индию и Китай, которые, пользуясь ситуацией, получают значительные дисконты. При этом, как отмечают аналитики, поставки осуществляются с использованием механизмов, позволяющих не нарушать западные ограничения.

Извлечь выгоду: чем для России обернется снижение добычи нефти в США

Как поясняет эксперт Кевин Шефер, «многие покупатели в странах, не входящих в ОЭСР, не подпадают под ограничение цены, если они не используют западные суда или страховые компании. Таким образом, ограничение цены становится все более неактуальным: его можно обойти, не нарушая действующего законодательства».

В российском Минфине ранее сообщали, что нефтегазовые доходы бюджета в 2024 году стали вторым результатом в современной истории страны, уступив лишь показателям 2022 года. В западных экспертных кругах признают, что ценовой потолок, введенный странами G7, со временем утратил первоначальную эффективность, а попытки введения вторичных санкций против стран-импортеров наталкиваются на их готовность выстраивать альтернативные логистические цепочки.