«Политическая угроза»: Украина рискует остаться без помощи ЕС

Франция ищет способ переложить расходы на Украину на другие страны, а выделение ранее согласованного транша Киеву оказалось под угрозой. Что происходит в ЕС, разбиралось РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. По ее словам, «с помощью военной помощи Украина сможет твердо противостоять России» и ей не придется возвращать кредит до тех пор, пока Москва «не выплатит репарации».

Для того, чтобы Киев смог получить 30 млрд евро — на макроэкономическую поддержку, 60 млрд евро — на ВПК, должны быть выпущены еврооблигации под гарантии бюджета ЕС. Однако Чехия, Венгрия и Словакия сразу отказались платить. А сейчас выделение кредита заблокировала Франция.

По информации СМИ, Париж требует взносов от третьих стран, в частности Великобритании. При этом во Франции в минувшем году, несмотря на рекордные инвестиции в 125 миллиардов евро, закрылось больше предприятий, чем открылось.

«И тратить деньги на Украину очень не хочется», — отмечается в статье.

Также о том, что страна больше не может позволить себе финансирование Украины задумались и в Италии. Депутат Россано Сассо заявил в соцсети X, что поддержка Украины противоречит национальным интересам, а выделяемые средства все равно не идут по назначению.

Инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев оценил ежегодные процентные выплаты по еврооблигациям в три-четыре миллиарда евро.

«Тут скорее политическая угроза: совместные облигации способны вызвать споры между странами. Наиболее сильные, такие как Германия и Франция, обеспокоены перспективой формирования долгового союза. (…) А острая негативная реакция Восточной Европы добавляет риск внутриинституциональных разногласий», — заявил он.

При этом предложение Франции обязать Украину закупать вооружение у европейских производителей помогло бы сохранить часть средств в ЕС, но это затормозит поставки. Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин обратил внимание на то, что всем «хочется заработать на военных поставках, а вот влезать в расходы никто не готов».

Среди наиболее вероятных кандидатов на присоединение к совместному долгу ЕС эксперты считают Великобританию. При этом США совсем не заинтересованы в этом проекте Брюсселя, у Канады мало денег, а Австралия и Южная Корея больше ориентируются на региональные альянсы. Таким образом, по мнению экономистов, главным спонсором Киева останется ЕС.