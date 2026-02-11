Индикатор бизнес-климата в России упал почти до нуля

Сводный индикатор бизнес-климата упал до 0,2 пункта в феврале — это минимальное значение с 2022 года, следует из мониторинга предприятий Банка России.

Это значительное сокращение по сравнению с январем — тогда индикатор находился на уровне 1,5 пунктов. В итоге, в среднем за последние три месяца индикатор находился на уровне 1,4 пунктов. Показатель рассчитывается на основе опроса предприятий и характеризует их текущие оценки текущих условий для бизнеса и перспектив.

Падение индикатора произошло за счет ухудшения оценки существующих условий, с -4,2 пунктов в январе до -7,8 в феврале. Ожидания на следующие три месяца при этом улучшились, но менее заметно, с 7,4 до 8,6 пунктов.

Бизнес фиксирует падение спроса на продукцию и услуги. В феврале, по опросу, он составил -9,1 пунктов после -3,2 пунктов в январе. Ожидания на следующие три месяца напротив немного выросли, с 6,6 п. до 7,8 п.

На фоне повышения НДС также двукратно подскочила оценка роста цен, с 13,1 п. в январе до 25 п. в феврале. Вместе с этим, инфляционные ожидания на следующие три месяца упали также довольно значительно, с 30 п. до 20,8 п., что ниже показателя декабря 2025 года (24,8 п.).

По данным Росстата, годовая инфляция на 4 февраля составляла 6,45%. С начала года, за два неполных месяца, она выросла почти на 1 процентный пункт. Банк России отмечал, что эффект от повышения НДС будет краткосрочным.