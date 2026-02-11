Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2026 год

Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть марки Brent на 2026 год до 57,7 долларов с прежних 55,9 долларов за баррель.

По сообщению портала «Нефть и капитал», ссылающегося на ежемесячный доклад Управления энергетической информации (EIA), прогноз стоимости барреля Brent в 2027 году, напротив, снижен с 54 долларов до 53 долларов.

В январе 2026 года Brent котировалась в среднем на уровне 67 долларов за баррель – это на 4 доллара выше, чем в декабре 2025 года. В EIA объяснили это проблемами у США, которые сократили добычу на 320 тыс. баррелей в сутки из-за неблагоприятной погоды, и Казахстана, который испытывает сложности в результате отключения электричества и снижения добычи на крупнейшем месторождении Тенгиз, атаки дронов на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, а также непогоды – здесь добыча уменьшилась на 400 тыс. баррелей в сутки. Все это поддержало цену. Вместе с тем аналитики управления отметили стабильность нефтедобычи в Иране, который недавно подвергся давлению со стороны США.

По мнению аналитиков, цены на нефть в 2026 году не будут снижаться из-за политики ОПЕК+ и пополнения стратегических запасов Китаем. Также ожидается, что в Венесуэле восстановится нефтедобыча.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Германия переплатила 40 млрд евро за четыре года из-за отказа от российской нефти.