Вывоз дизельного топлива стал выгоднее его продаж в России

По итогам января доходность экспорта российского дизельного топлива впервые как минимум с января 2024 года оказалась выше, чем при поставках на внутренний рынок. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитиков компании «Эйлер» пишет «Коммерсантъ».

К такому результату привело снижение биржевых цен внутри страны и разницы между стоимостью сырья и нефтепродуктов, а также особенности демпферного механизма, в рамках которого выплаты в декабре и январе ушли в отрицательную зону.

Источник на рынке утверждает, что в феврале ситуация с дизтопливом не изменилась. Потери нефтяных компаний увеличиваются из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС), акцизов и ухудшения параметров демпфера.

Между тем на рынке бензина, отмечает собеседник издания, повторяется ситуация 2025 года. Тогда независимые сети АЗС не сделали запасов перед сезоном высокого спроса, а потом столкнулись с нехваткой топлива из-за вынужденных внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

«ОМТ-Консалт» со ссылкой на участников рынка отмечает, что стабилизировать поставки может повышение нормативов биржевых продаж. В то же время другие представители отрасли указывают, что при отрицательной рентабельности внутреннего рынка такая мера может окончательно оставить НПЗ без прибыли, что чревато проблемами с переработкой.

Накануне, 12 февраля, стоимость бензина на Петербургской бирже обновила максимум с декабря прошлого года. Марка Аи-92 подорожала до 60 566 рублей за тонну, а марка Аи-95 — 62 362 рубля. Суточный рост составит 1,69 и 1,47 процента соответственно.