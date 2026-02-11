Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о введении в России НДС в размере 22% на иностранные товары с маркетплейсов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг прорабатывает варианты для создания равных условий для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах, в том числе введение с 2027 года НДС в размере 22% на зарубежные товары.

Известно, что в настоящее время на маркетплейсах продается огромное количество дешевого импорта, прежде всего китайского. И предполагается, что введение НДС в 22% на иностранные товары создаст более благоприятную среду для отечественных производителей, а их продукция получит преимущество на рынке. Но проблема состоит в том, что по многим позициям российских аналогов просто нет. А если их нет, то, получается, поддерживать и защищать тоже некого. Поэтому в результате мы получим финансовую нагрузку на потребителя без поддержки производителей. Кроме того, здесь возникает вопрос о том, как нововведение воспримет китайский бизнес, ведь у нас с Китаем существует ряд торгово-экономических соглашений. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Введение полного НДС в 22% для иностранных товаров приведет к росту их стоимости на российских торговых онлайн-площадках, подчеркнул эксперт.

«То есть для потребителей это будет невыгодно. Это увеличение цен и инфляция. Не исключено, что верхний предел повышения цен составит те же 22%. При этом речь не идет о подорожании абсолютно всех импортных товаров. Для того, чтобы удержаться на рынке, многим производителям проще отказаться от части прибыли, чем повышать цены», - заявил специалист.

