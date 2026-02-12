Суд ЕС впервые признал нарушением неснятие санкций с россиянки

Суд ЕС 11 февраля впервые признал, что Совет ЕС нарушил обязательства по исполнению судебных решений, не отменив санкции против дочери президента «Транснефти» Майи Токаревой. Об этом пишет «Коммерсантъ». Токарева оказалась под индивидуальными санкциями ЕС 21 июля 2022 года как дочь главы «Транснефти» Николая Токарева. Совет ЕС включил ее в санкционные списки из-за семейных связей и возможного извлечения выгоды из положения отца, руководителя крупной российской компании.

Суд ЕС неоднократно приходил к выводу, что предоставленных советом материалов недостаточно для обоснованного вывода об извлечении выгоды в случае Майи Токаревой, отмечает издание. 11 сентября 2024 года она выиграла первое дело — суд признал, что Совет ЕС не представил доказательств получения заявительницей преимуществ от деятельности отца. Однако чиновники не исполнили решение и уже 12 сентября 2024 года снова продлили меры на полгода, опираясь на прежние доводы о выгоде. 26 февраля 2025 года Токарева добилась победы по второму делу, но 14 марта 2025 года совет опять включил её в списки по тем же основаниям.

Рассмотрев дело, суд указал, что Совет ЕС приводит те же мотивы для продления санкций, игнорируя ранее вынесенные судебные решения, говорится в материале. Бездействие чиновников может нанести ущерб доверию и уважению к судебным решениям, которые должны оказывать стороны разбирательства, подчеркнул суд. В итоге суд признал, что Совет ЕС нарушил статью 266 Договора о функционировании Евросоюза — обязательства по исполнению судебных решений.

Это первый случай, когда в деле по оспариванию антироссийских санкций Суд ЕС дал прямую оценку доводу о нарушении Советом ЕС обязанностей, отмечает юрист практики комплаенс и санкционного права BGP Litigation Анастасия Косякина