Банк России снизил официальный курс рубля

Официальный курс рубля, установленный Банком России на 12 февраля, снизился к ведущим мировым валютам, свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора данные.

Доллар вырос на 25 копеек, до 77,46 рубля, евро поднялся на 53 копейки, до 92,47.

Российская валюта в целом сохраняет сильные позиции и с конца января остается в диапазоне 75-78 рублей за доллар, говорится в актуальном комментарии старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, поступившем «Ленте.ру». В условиях «по-видимому, не происходящих» активизации импорта, оттока капитала и сокращения предложения валюты экспортерами, а также «продолжения дипломатического процесса» курс доллара, вероятно, пока останется в диапазоне 75-80 рублей, отмечает она.

Как следует из данных Центробанка, юрлица в России в начале года сократили спрос на валюту с 3,7 триллиона рублей в декабре до 2,5 триллиона. При этом отмечалось, что продажи экспортеров на фоне снижения цен на нефть выросли месяц к месяцу с 4,7 миллиарда долларов до 5,1 миллиарда в январе.