Решетников объяснил всплеск инфляции в начале года

В первой половине года в России зафиксировано ускорение инфляции, чему способствовали повышение НДС и сдвиг роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что в последние недели фиксируется некоторое замедление инфляции. По его словам, с начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь – плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок, передает РИА «Новости».

Решетников подчеркнул, что на 9 февраля годовая инфляция достигла 6,4%, ускорившись с 5,6% в декабре. Он также отметил, что за неделю с 3 по 9 февраля инфляция составила 0,13%, что ниже показателя предыдущей недели (0,2%).

По мнению министра, тенденции указывают на то, что инфляция будет замедляться и возвращаться к целевому диапазону, благодаря действиям Банка России и правительства.

Решетников подчеркнул, что совместные усилия по проведению строгой денежно-кредитной политики уже начали приносить результаты.

ЦБ сообщал ранее, что возвращение к низким темпам роста инфляции потребует сохранения ограничительного курса в экономике.

Президент России Владимир Путин заявлял, что по итогам 2025 года инфляция в России снизилась до 5,6%.