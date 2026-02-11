Падение добычи нефти в России подтвердили

По итогам января добыча нефти в России составила 9,246 миллиона баррелей в сутки, что на 58 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в декабре, и на на 328 тысяч ниже разрешенного уровня. Об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Такие данные подтверждают предыдущие сообщения СМИ со ссылкой на источники о том, что в январе добыча нефти в России без учета конденсата сократилась на 46 тысяч баррелей, до 9,28 миллиона баррелей в сутки. Этот месяц стал уже третьим подряд, когда объемы добычи снижаются.

Официальные данные по добыче российские власти в последние годы не публикуют и динамику не комментируют. Источники утверждают, что такой результат определили сложности со сбытом нефти из-за ужесточения западных санкций и неопределенной позиции Индии по продолжению импорта.

В целом, как говорится в докладе ОПЕК, страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о квотировании добычи, урезали производство на 264 тысячи баррелей в сутки по сравнению с декабрем. Совокупная добыча в первый месяц 2026 года осталась на 643 тысячи баррелей в сутки ниже плана.

Практически все отставание от плана (621 тысяча баррелей в сутки) обеспечили страны из ОПЕК+, не входящие в ОПЕК. В том числе январскую добычу увеличили Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов признал, что резкое ужесточение энергетических санкций США против России привело к диверсификации структуры сырьевого импорта страны.