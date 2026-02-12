В Госдуме обратились с призывом к Банку России

Депутаты Госдумы призвали Центральный банк России (ЦБ) рассмотреть более активную политику снижения ключевой ставки, учитывая прогноз по возвращению инфляции к целевому показателю в 2026 году.

Об этом говорится в обращении главы партии «Справедливая России» Сергея Миронова к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, которое есть в распоряжение «Ленты.ру».

«При фиксируемом замедлении инфляции и наличии прогноза Банка России по возвращению инфляции к целевому диапазону в 2026 году представляется экономически обоснованным и социально значимым переход к более активному снижению ключевой ставки», — сказал Миронов.

Он считает целесообразным снижение ключевой ставки на заседании Совета директоров 13 февраля. Миронов также попросил представить позицию Банка России о допустимой траектории смягчения денежно-кредитных условий в 2026 году с учетом динамики инфляции, инвестиционной активности и доступности кредитных ресурсов для предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Он привел данные Росстата, которые свидетельствуют о замедлении роста цен, считает глава фракции.

«Сохраняющийся уровень ключевой ставки и общая жесткость денежно-кредитных условий формируют чрезмерно высокую стоимость заемных ресурсов для реального сектора и малого бизнеса», — отметил парламентарий.

Так, по данным Банка России, в ноябре 2025 года средневзвешенные процентные ставки по корпоративным кредитам нефинансовым организациям составляли 18,8 процента по краткосрочным операциям и 14 процентов по долгосрочным; для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — 20 процентов и 17,1 процента соответственно.

По его мнению, ключевые уровни ставок объективно ограничивают инвестиционную активность, ухудшают условия оборотного финансирования, повышают себестоимость и издержки производства, а также ведут к переносу инвестиционных решений и сокращению программ расширения и модернизации.

Инвестиции в основной капитал в третьем квартале 2025 года снизились на 3,1 процента год к году, а по итогам января–сентября 2025 года рост инвестиций составил лишь 0,5 процента год к году

При сохранении высокой стоимости заемного капитала риски сжатия деловой активности и ограничения программ развития МСП в регионах будут нарастать, что, в свою очередь, оказывает давление на занятость, считает Миронов.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова считает, что Банк России может оставить ключевую ставку на уровне 16 процентов не только в феврале, но и в марте. Она обосновывается тем, что регулятору нужно больше времени для оценки эффекта от повышения НДС.