Раскрыта стоимость активов, национализированных в России в 2025 году

В 2025 году по решению судов в собственность государства перешли активы общей стоимостью $11,03 млрд (учитываются только те дела, где фигурировал ущерб государству — FM), сообщил РБК со ссылкой на отчет агентства AK&M. Для сравнения: в 2024 году этот показатель был втрое ниже — $3,89 млрд.

Доля сделок по национализации в общем объеме M&A сделок за прошедший год также кратно возросла: с 7,2% в 2024 году до 27,6% в 2025-м, отмечают авторы исследования.

Самой крупной сделкой в этом сегменте стал переход в казну активов бизнесмена Олега Кана на $4,3 млрд, за ней — изъятие в доход государства 67,85% акций «Южуралзолота» на сумму около $2 млрд.

Национализация без оценки активов

В отчете экспертов речь идет только о тех активах, в ходе рассмотрения судебных дел по которым фигурировал нанесенный государству ущерб — то есть указывалась сумма ущерба, нанесенного действиями экс-собственников активов российским интересам. Подобные кейсы — с оценкой актива — относятся к категории сделок с «конкретной стоимостью». Именно они и сформировали итоговую сумму в $11,03 млрд.

Однако есть и другие сделки, при рассмотрении в суде которых не проводилась оценка возмещения нанесенного ущерба. На такие категории дел, по данным AK&M, в 2024 году пришлось девять кейсов.

«Общая утрата собственников в результате завершения данных сделок составила минус $3,8 млрд», — указано в отчете.

Примеры таких кейсов: передача в собственность государства «Лесты», активов Raven Russia и компании «Родные поля». Если учитывать объем сделок подобного типа, то общая сумма национализированного в 2025 году имущества составит $14,9 млрд.