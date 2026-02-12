«Может довести и до войны»: как Британия собирается атаковать «теневой флот»

Ситуация вокруг «теневого флота», приписываемого России, резко обострилась. Как сообщает «Царьград», задержания, досмотры и аресты складываются в системную компанию давления на нефтяную логистику. Параллельно с этим Лондон готовит собственный центр управления морскими беспилотниками — он позволит отслеживать и перехватывать танкеры уже у берегов Европы.

Напомним, что 7 января США захватили два танкера — «Маринера» под российским флагом в Северной Атлантике и «София» под панамским флагом у берегов Венесуэлы. После в Карибском море были задержаны еще два танкера под панамским флагом — «Олина» и «Сиггита». В конце января Франция захватила танкер «Гринч» под флагом Коморских островов. В начале февраля правоохранители Эстонии задержали контейнеровоз Baltic Spirit, шедший из Эквадора в Санкт-Петербург. Власти проверяли судно, экипаж которого состоял из россиян, по подозрению в контрабанде.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов указал «Царьграду» на очевидный замысел стран Запада против России. По его мнению, «методичка» спущена всем морским государствам НАТО: максимально блокировать прохождение кораблей «теневого флота».

«То есть задерживать, досматривать, потом отпускать. При этом они прекрасно понимают, что эта история может довести их и до войны с Россией, поэтому это такое щекотание нервов», — заявил он.

Теперь и Лондон собирается создать специальный командный центр для управления группами беспилотных надводных аппаратов для перехвата танкеров. Задача центра — усилить сбор разведданных, чтобы получать «правовые основания» для задержания судов «теневого флота».

По данным The Sunday Times, одна из основных проблем задержания таких судов — высокая стоимость их содержания в портах. Власти обсуждают возможность реализовывать нефть на борту задержанных санкционных танкеров.

Само создание центра необходимо из-за того, что у британских ведомств не хватает ни бюджета, не оперативных сил в Ла-Манше для отслеживания гражданских судов. Из него будут управлять беспилотными катерами, которые направят в Северное море и Ла-Манш — они смогут быстро находить танкеры, классифицировать их и, при необходимости, организовывать перехват. Закупки подобных аппаратов уже идут, а управлять ими можно на расстоянии до 800 км.

Военный эксперт Евгений Линин при этом замечает, что для операций по захвату нужны военно-морские силы, а у Британии их недостаточно. Действовать Лондон сможет или вблизи своей береговой линии, или с помощью союзников — беспилотные катера без людей остановить танкер не смогут.

«Применение оружия тоже вызывает вопросы — затопление танкера в открытом океане нанесет колоссальный экологический ущерб, что неприемлемо даже для британского правительства», — заявил он.

Эксперт считает, что остановить англичан можно лишь демонстрацией силы. Например, сопровождением судов специальными группами.

Военный эксперт, политолог Василий Фатигаров заметил, что атака с целью потопить судно станет терроризмом. Британцы же, судя по их заявлениям, собираются принуждать суда заходить в свои порты и снимать нефть — например, угрозой удара БПЛА.

«Террористы и пираты должны знать: нападение на судно, действующее в интересах России, тем более под ее флагом, гарантированно приведёт к уничтожению нападавших. Кто бы это ни был — хоть британцы, хоть американцы, хоть вертолет. Они это прекратят, только если поймут, что мы не будем латать дыры сетками и пулемётами, а уничтожим любую угрозу», — заявил Фатигаров.

При этом эксперт подчеркнул, что речь идет именно о судах под российским флагом, а не о тех, что приписывают российскому «теневому флоту». Фатигаров не исключает, что на перспективу РФ необходимо развивать океанский флот и создавать группировки и базы по всему миру — чтобы боевые корабли могли оперативно выдвигаться на помощь. Также помочь могут морская пехота или частные военные компании на борту — так боролись с сомалийскими пиратами.