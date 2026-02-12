Цены на нефть растут на фоне опасений эскалации между США и Ираном

Мировые цены на нефть демонстрируют рост в четверг на фоне возобновившихся опасений инвесторов относительно возможного обострения ситуации между Вашингтоном и Тегераном. Крупная нефтедобывающая страна вновь оказалась в центре внимания рынков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent увеличилась на 0,45%, достигнув 69,71 доллара за баррель, а мартовские фьючерсы на WTI выросли на 0,54% — до 64,96 доллара. Аналитики связывают ценовую динамику с растущей геополитической напряженностью. По словам эксперта China Futures Минъюя Гао, восходящий тренд, вероятно, сохранится под влиянием американо-иранского противостояния.

В то же время основательница Vanda Insights Вандана Хари предупреждает: даже жесткая риторика или военная демонстрация окажут ограниченный эффект, если только удары США по Ирану не станут реальным сценарием.

Ранее в четверг у иранских границ были зафиксированы разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon и беспилотник MQ-4C Triton ВМС США. На этом фоне 6 февраля в Маскате прошли непрямые переговоры сторон. Президент США Дональд Трамп назвал их успешными и анонсировал продолжение диалога. Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна не откажется от права на обогащение урана даже под угрозой войны.