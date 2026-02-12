Американская сторона осознает выгоды от сотрудничества с Россией, однако реальные действия Вашингтона заставляют сомневаться в искренности его намерений. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание на продолжающиеся контакты главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американскими деловыми кругами, что, по его словам, свидетельствует о понимании США ценности взаимодействия с российским рынком.

Вместе с тем он отметил, что параллельные шаги Вашингтона, включая угрозы введения пошлин против третьих стран за сотрудничество с Москвой, противоречат декларируемому курсу.

«Есть сомнения в искренности подходов многих наших западных, в том числе американских коллег», — подчеркнул Биричевский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что администрация Дональда Трампа не торопится отменять антироссийские санкции, введенные при Джо Байдене, несмотря на заявления о перспективах двусторонних отношений.