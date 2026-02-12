Названы даты проведения ВЭФ-2026

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке
Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке на острове Русском, в 2026 году пройдет с 1 по 4 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Восточный экономический форум состоится с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке. Он стал главной площадкой координации развития региона и привлечения инвестиций, где формируются управленческие решения и механизмы, которые затем воплощаются в конкретные проекты - от территорий опережающего развития и мастер-планов городов до новых предприятий, инфраструктуры и социальных объектов", - подчеркнул советник президента, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.
Дальневосточный федеральный округ показывает устойчивый экономический рост, существенно превышая среднероссийский уровень по ключевым показателям развития.
"По целому ряду показателей Дальний Восток опережает среднероссийскую динамику: темпы роста инвестиций в основной капитал с 2014 года выросли в два раза, обогнав среднероссийский показатель в 1,5 раза. Промышленное производство увеличилось в 1,3 раза. Ежегодный объем добычи полезных ископаемых увеличился в 1,4 раза, ввода жилья - в 1,5 раза, объем строительства - в 2,3 раза. Увеличение предложения на рынке жилья сказалось на стоимости квадратного метра. Впервые в апреле 2024 г. цена на метр на Дальнем Востоке сравнялась со среднероссийской, а сейчас на 21% ниже. В проекты с государственной поддержкой на Дальнем Востоке фактически вложено 5,6 трлн рублей. В эксплуатацию введено более тысячи предприятий. Такая динамика развития региона стала результатом комплексной работы, большую роль в которой играет Восточный экономический форум", - отметил вице-премьер, председатель организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Юрий Трутнев.