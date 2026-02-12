Названы даты проведения ВЭФ-2026

Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке на острове Русском, в 2026 году пройдет с 1 по 4 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".

"Восточный экономический форум состоится с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке. Он стал главной площадкой координации развития региона и привлечения инвестиций, где формируются управленческие решения и механизмы, которые затем воплощаются в конкретные проекты - от территорий опережающего развития и мастер-планов городов до новых предприятий, инфраструктуры и социальных объектов", - подчеркнул советник президента, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Дальневосточный федеральный округ показывает устойчивый экономический рост, существенно превышая среднероссийский уровень по ключевым показателям развития.