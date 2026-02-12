Соединенные Штаты с их ледокольным флотом, который отставные военные называют «просто жалким», окончательно уступили России арктическое первенство. На данный момент в распоряжении Береговой охраны США находятся лишь три ледокола — Healy, Storis и Polar Star, причем два из них малопригодны для суровых арктических условий, передает РИА Новости.

FR приводит слова отставного офицера Береговой охраны США Билла Баумгартнера: «Положение США просто жалкое». В таких условиях немыслимо соперничать с Россией, обладающей самой протяженной береговой линией и самым большим ледокольным флотом в мире», пишет агентство.

Бедственное положение в отрасли признал даже Дональд Трамп. Россия, в свою очередь, располагает 41 ледоколом, включая 7 атомных, говорится в материале. Это позволяет Москве не только обеспечивать присутствие в регионе, но и использовать Арктику как экономический инструмент: здесь сосредоточены огромные запасы нефти, газа, никеля, платиноидов и редкоземельных металлов.

США пытаются наверстать упущенное: планируется заказ ледоколов у Финляндии и совместное строительство с Канадой 70–90 судов к 2030 году. Однако эксперты сомневаются в успехе этих планов. По их мнению, для Вашингтона ледоколы остаются лишь символом присутствия, тогда как для России — средством освоения и контроля Арктики. Догнать Москву в этих условиях Штаты уже не смогут.