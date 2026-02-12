Кремль высказался о возможных поставках российской нефти на Кубу

Песков прокомментировал возможные поставки российской нефти на Кубу
Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявления о том, что Россия готовится поставить нефть на Кубу, которая находится в состоянии жестокого энергодефицита из-за ограничений, выведенных США.
«Понятно, что в сильно публичном режиме говорить по этим вопросам нельзя по понятным причинам», - сказал спикер Кремля.
Вместе с тем, он повторил свои прежние заявления о том, что Москва находится в контакте с Гаваной и обсуждает различные варианты оказания помощи.
Отвечая на замечание о том, что поставки нефти Кубе могут привести к взиманию пошлин, обещанных Дональдом Трампом, и эскалации, Песков напомнил, что «никакого особого товарооборота» у России и США сейчас нет.
«Мы не хотели бы никакой эскалации», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отметив, что в Москве рассчитывают «на решение проблем посредством диалога».