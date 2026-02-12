Кремль прокомментировал резкий рост тарифов ЖКХ в России

Песков заявил о недопустимости резкого роста квартплаты в России
Власти России намерены внимательно отслеживать ситуацию с ростом стоимости коммунальных услуг, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Руководство страны будет внимательно следить за повышением платежей за коммунальные услуги, передает ТАСС.
Песков подчеркнул на брифинге: «Таким резким оно быть не должно». Он отметил, что Кремль намерен тщательно мониторить ситуацию в этой сфере.
«Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня», – заметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Госдумы заявило об усилении контроля за тарифами ЖКХ и расширении роли ФАС в их регулировании.
В России изменились правила расчета платы за холодную воду для квартир без счетчиков, теперь коэффициент увеличен вдвое.
Власти России намерены упростить перерасчет оплаты ЖКХ при перебоях с коммунальными услугами.