Нефтяной сектор РФ под сильным давлением: санкции, аресты и низкие цены

Десятки танкеров с российской нефтью простаивают в ожидании покупателей на фоне ужесточения санкций со стороны США и Европы. Ограничения вводятся против отдельных судов, а покупатели требуют все более выгодных условий, передает Wall Street Journal.

С 2022 года западные страны последовательно усиливают санкционное давление на российский экспорт. Москва перенаправила поставки в Азию, задействовав так называемый «теневой флот». Однако условия торговли продолжают усложняться: новые ограничения, задержания танкеров и меняющаяся политика ключевых импортеров создают серьезные риски.

Ключевая марка российской нефти Urals торгуется на уровне около 45 долларов за баррель, что на 27 долларов ниже эталонной Brent. Это приближается к нижней границе рентабельности добычи, оцениваемой в 20–25 долларов за баррель. В январе доходы России от нефти и газа упали до самого низкого уровня с июля 2020 года. МВФ уже понизил прогноз роста российской экономики до 0,6% в 2025 году и 0,8% в 2026-м — это минимальные показатели за последнее десятилетие.

По состоянию на 10 февраля в море находилось около 143 миллионов баррелей российской нефти — объем, сопоставимый с половиной месячной добычи. Избыток предложения на рынке осложняет поиск покупателей. Традиционные импортеры проявляют осторожность и добиваются увеличения скидок. Если ситуация не изменится, эксперты не исключают вынужденного сокращения добычи из-за нехватки мощностей для хранения.

Китай продолжает закупать российскую нефть, однако независимые нефтеперерабатывающие заводы настаивают на более выгодных условиях. Доля России в китайском импорте достигла 17,5%. Индия, напротив, снизила объемы закупок под давлением санкций и изменений в политике США, хотя полностью отказаться от российского сырья Нью-Дели будет крайне сложно.

Почти 80% российской нефти транспортируется судами «теневого флота». В последние месяцы некоторые из них были задержаны или попали под санкции.