«Летальный исход — это нормально»: в Госдуме высказались об «оживлении» экономики

В преддверии заседания Банка России по ключевой ставке депутат Госдумы Сергей Чижов раскритиковал жесткую денежно-кредитную политику регулятора. Парламентарий предупредил, что чрезмерное охлаждение экономики грозит не оздоровлением, а «заморозкой», передает Life.

Чижов сравнил текущий курс с опасным голоданием. По его словам, если цель — лишь быстрое снижение «веса» без заботы о здоровье, «летальный исход» становится вполне вероятным. По его словам, рынки теряют ориентиры и веру в будущее, а без инвестиций оживления не случится.

Депутат призвал ЦБ к последовательному снижению ставки — хотя бы символическому, чтобы подтвердить тренд на смягчение. В противном случае, уверен он, экономика рискует не просто остыть, а рухнуть. Оптимальным сценарием Чижов назвал постепенное снижение ставки до 12–13% к концу года.

Ранее опрос аналитиков, проведенный СМИ, показал, что большинство экспертов ожидают сохранения ставки на уровне 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала необходимость внимательно отслеживать влияние уже принятых решений на инфляционные ожидания.