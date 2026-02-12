Биржевые цены на бензин в России достигли максимума с начала года

По итогам торгов в четверг, 12 февраля, стоимость бензина на Петербургской бирже обновила максимум с декабря прошлого года. Марка Аи-92 подорожала до 60 566 рублей за тонну, а марка Аи-95 — 62 362 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Суточный рост составит 1,69 и 1,47 процента соответственно. По сравнению с тем же периодом прошлого года нынешние котировки примерно на десять процентов выше.

Дизельное топливо каждого вида (летнее, межсезонное, зимнее) также подорожало, но остается ниже наибольших значений с начала года. Топочный мазут взлетел в цене на семь процентов.

С 1 февраля российские власти разрешили производителям бензина возобновить его экспорт на фоне стабилизации ситуации с поставками топлива внутри страны. Однако эксперты не исключают, что с приходом весны, когда потребление топлива традиционно увеличивается, эту возможность вновь закроют из-за угрозы дефицита топлива.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Ухте Республики Коми. После удара на территории предприятия возник пожар.