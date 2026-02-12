В России открыли месторождение дефицитного вида твердых ископаемых

«Росгеология» открыла в Забайкалье крупное месторождение стратегического и дефицитного для России плавикового шпата, передает РИА Новости.

Как отмечается, благодаря открытию месторождения запасы флюорита в стране выросли на 17,5%. До этого плавиковый шпат считался стратегическим дефицитным видом твердых полезных ископаемых, импортируемым в страну на 100%.

«Открытое специалистами АО «Росгео» месторождение флюорита (плавикового шпата) «Гозогор» с запасами более 5 миллионов тонн вошло в число крупнейших открытий 2025 года», — заявили в «Росгеологии».

По информации главного геолога «Росгеологии» Артура Узюнкояна, это открытие расширит минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепит сырьевую независимость страны. Узюнкоян также подчеркнул, что обнаруженное месторождение находится рядом с инфраструктурой, и его можно будет быстро ввести в разработку. Серьезные запасы ресурса позволят создать крупнотоннажное производство флюоритовых концентратов.

До этого в Якутии на Делянкирской площади выявили 145 тонн прогнозных ресурсов золота. Поисковые работы, позволившие обнаружить драгоценный металл, также провела «Росгеология».