Мода на препараты для похудения вызвала резкое падение мировых цен на сахар

Мировые цены на сахар упали до пятилетнего минимума. Стоимость фьючерса на нерафинированный сахар на лондонской бирже ICE упала до 14 центов за фунт. Это минимальная стоимость с октября 2020 года.

При этом аналитики в беседе с Financial Times связывают резкое снижение рыночных цен с возросшей популярностью препаратов для похудения. Речь идет об инъекциях для снижения веса, которые вызывают чувство сытости.

Скорость снижения потребления сахара в мире застала отрасль врасплох. Опрошенные изданием аналитики поясняют, что рынки этого продукта очень чувствительны к изменениям в поведении потребителей. При этом объемы производства сахара на планете остаются высокими. Ни один крупный производитель не сообщал о резком сокращении его выпуска, отмечает издание.