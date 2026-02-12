Марио Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

Бывший глава ЕЦБ, экс-премьер Италии Марио Драги считает, что экономическая ситуация в Евросоюзе ухудшилась с момента обнародования доклада о конкурентоспособности союза в 2024 году, и теперь необходимо предпринимать срочные шаги по выправлению ситуации. Об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на источник в ЕС, передаёт «Интерфакс».

© Zuma/ТАСС

По словам источника, Драги на неформальном саммите европейских лидеров в Бельгии 12 февраля предложил меры по исправлению ситуации. В частности, Драги предлагал добиться снижения стоимости энергии и отдавать приоритет европейским производителям в некоторых секторах. Также речь шла о снижении барьеров, мешающих функционированию единого рынка союза, о реформировании фондовых рынков, активизации усилий по использованию европейских сбережений. Также Драги заявил о необходимости «вмешаться в процесс принятия решений в ЕС» и ускорять его при необходимости.

В 2024 году Драги подготовил масштабный доклад (известный как «Доклад Драги»), в котором проанализировал проблемы экономики ЕС и предложил пути ее реформирования.