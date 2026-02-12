Россия выступила с неожиданным предложением по доллару

Россия может вернуться к расчету в долларах при сделках по сырью, чтобы добиться экономического партнерства с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, такое предложение было озвучено в меморандуме «высокого уровня», который был распространен среди высокопоставленных российских чиновников. Были ли эти предложения отправлены непосредственно в администрацию Трампа, пока неизвестно.

Согласно документу, Россия может вернуться к долларовым расчетам в ряде сделок, включая операции с российскими энергоносителями. Впрочем, некоторые чиновники назвали реализацию такой инициативы маловероятной — она нанесла бы удар по Китаю, с которым Россия в последние годы выстраивала партнерские отношения.

Кроме того, в документе присутствует еще несколько пунктов. К озвученным предложениям относятся долгосрочные авиационные контракты с США на модернизацию российского авиапарка, совместные предприятия по добыче нефти, предоставление льготных условий для возвращения американских компаний на российский рынок, сотрудничество в области ядерной энергетики, сотрудничество в области сырьевых материалов и совместная работа по продвижению ископаемого топлива.

Ранее в МИД России обратили внимание на изменение отношений США и Европы.