Предсказано решение ЦБ по ключевой ставке

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал о возможных решениях Центробанка по ключевой ставке. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Говырина, на следующем заседании Центробанка ключевую ставку, скорее всего, оставят без изменений, но в будущем «возможно осторожное снижение». Депутат объяснил, что февраль является сложным месяцем для регулятора, потому что «в одной дате сходятся сигналы по инфляции, ожиданиям и спросу».

Говырин также добавил, что обсуждение будущих решений Центробанка на февральском заседании сводится к выбору между паузой на 16% годовых, либо «очень осторожным снижением».

«Пауза выглядит вероятной, если ожидания и кредитование сохраняются на повышенных уровнях на фоне налоговых и тарифных изменений начала года. Осторожное снижение становится более обоснованным при подтверждении устойчивого замедления инфляции и ослаблении ожиданий, тем более что прогноз Банка России закладывает инфляцию 4,0–5,0% в 2026 году и выход устойчивой инфляции на 4% во втором полугодии 2026 года», — добавил он.

Ранее глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк может снизить ключевую ставку.