Фон дер Ляйен анонсировала снижение цен на электричество в Европе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в скором снижении цен на электроэнергию в Европе, подчеркнув, что текущий уровень «неоправданно завышен». Об этом пишет ТАСС.

© Газета.Ru

Данное заявление прозвучало на итоговой пресс-конференции экстренного саммита ЕС, посвященного обсуждению экономических вызовов.

«Цены на энергию должны начать снижаться», — пояснила фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о причинах сохраняющейся высокой стоимости электроэнергии.

Политик добавила, что причиной является «структурно завышенный» уровень цен, и призвала к активизации инвестиций в «зеленую» энергетику и развитие инфраструктуры, обеспечивающей беспрепятственную передачу энергии внутри Европы. В частности, речь шла о создании мощных линий электропередач, соединяющих ветропарки на побережье Балтийского моря с внутренними регионами континента.

В январе Bloomberg писал, что в Евросоюзе растет беспокойство из-за зависимости от СПГ из США. Из-за этого Евросоюз рассматривает возможность увеличения поставок энергоносителей из Канады, Катара и стран Африки.