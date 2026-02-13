США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от энергоресурсов РФ

Госсекретарь США Марко Рубио во время своего визита в Венгрию и Словакию обсудит с руководством этих стран отказ от российских энергоресурсов.

Об этом он сообщил журналистам по пути в Мюнхен на международную конференцию по безопасности.

"Мы проведем с ними переговоры. Мы поговорим с ними о том, что должно произойти. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах", – цитирует Рубио РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что Греция и Мальта усомнились в необходимости введения Евросоюзом полного запрета на услуги по перевозке российской нефти, включая страхование и фрахт. Такой вопрос эти страны подняли на встрече послов ЕС, где обсуждался 20-й пакет санкций против России.

Эпоха дешевых российских энергоресурсов закончилась для Европы в 2022 году, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что обратного пути по этому направлению нет.