Трамп планирует снизить часть пошлин

Администрация Дональда Трампа готовится снизить импортные пошлины на сталь и алюминий, поскольку экономисты и чиновники фиксируют негативное влияние этих мер на американских потребителей.

По данным Financial Times, ссылающейся на источники в Минторге и Торговом представительстве США, бремя пошлин фактически ложится на граждан США, а не на зарубежных поставщиков, что приводит к удорожанию товаров повседневного спроса - от форм для выпечки до алюминиевых банок.

Напомним, в феврале 2025 года Трамп ввёл 25‑процентные пошлины на алюминий, в марте они вступили в силу, а в июне ставка была повышена до 50 %.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки на Кубу партии гуманитарного топлива.